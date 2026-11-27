Министерство обороны Румынии оформило дополнительный заказ у немецкой оборонной группы Rheinmetall на 66 боевых машин Lynx. Компания сообщила о сделке в пятницу, 27 ноября, а Romania Insider привело эту информацию со ссылкой на Agerpres. Стоимость заказа составляет около 738 млн евро.

Всего 298 машин

Новый заказ доводит общее количество машин Lynx по рамочному соглашению до 298 единиц. Румыния заказала первые 232 машины в мае 2026 года, когда был заключен рамочный контракт. Оба заказа были оформлены в рамках одного рамочного соглашения.

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Состав будущего парка

Основу румынского парка Lynx составят боевые машины пехоты. Помимо них, в состав парка должны войти бронированные минометные машины, командно-штабные машины и машины медицинской эвакуации.

Поставки всех машин по рамочному соглашению запланированы на период с 2028 по 2030 год.

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