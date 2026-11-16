Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил удары дронов по трем коммерческим судам вблизи черноморского побережья страны. Суда подверглись атакам в субботу вечером и ночью неподалеку от Сулины — румынского порта в месте впадения Дуная в Черное море.

Никулеску заявил, что эти инциденты неприемлемы и нарушают международное право. Он также связал ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море с войной Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, сообщает Politico.

Атаки вблизи Сулины

По данным Министерства обороны Румынии, танкер Evia Petrol V под греческим флагом был атакован вскоре после 21:00. Через 35 минут удару подверглось еще одно судно — Marsol. Экипажи обоих кораблей потушили пожары, пострадавших не зафиксировали.

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Третье судно, Ali Najafov, также сообщило об ударе ночью. Кто именно запустил дроны, пока не установлено. Румынские военные зафиксировали воздушные цели радарами, подняли в воздух истребители F-16 и предупредили жителей прибрежных районов о возможной угрозе со стороны беспилотников.

Румыния просит поддержки НАТО

Атаки произошли после сообщения об ударе беспилотника по коммерческому судну Larissa 1 у побережья Румынии в пятницу. Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря заявил, что поднимет вопрос об инцидентах перед союзниками в Брюсселе и призвал предоставить больше самолетов наблюдения и оборудования для защиты от дронов.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС поможет профинансировать часть расходов на безопасность в Черном море после недавних атак на торговое судоходство. В октябре дроны поразили не менее семи коммерческих судов вблизи Румынии и Болгарии, в результате чего погибли более 20 моряков, еще десятки пропали без вести.

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