В Румынии банк UniCredit скоординировал синдицированное кредитное финансирование на 850 млн евро для поддержки приобретения Premier Energy PLC группы Evryo. В Evryo Group входит крупный оператор распределения электроэнергии Distribuție Energie Oltenia, сообщает Romania Insider.

Структура финансирования

Пакет предусматривает срочный кредит на 825 млн евро и возобновляемую кредитную линию на 25 млн евро. Средства планируется направить на приобретение Evryo Group, а также на рефинансирование существующей задолженности.

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По данным UniCredit, сделка формирует долгосрочную структуру капитала для приобретения. Она также заменяет промежуточное финансирование сделки, организованное в 2026 году, которое обеспечивало доступность средств до завершения сделки.

Одобрение регулятора

Ранее в ноябре президент Румынского совета по конкуренции Богдан Кирицою заявил, что ведомство одобрит поглощение Premier Energy оператора Distribuție Energie Oltenia.

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