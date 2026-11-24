Румынский Совет по конкуренции на определённых условиях одобрил сделку, в рамках которой энергетическая группа Premier Energy приобретёт регионального оператора распределительных электросетей Distribuție Energie Oltenia в южной части страны. Компанию продаёт инвестиционный фонд Macquarie Asset Management, сообщает Romania Insider.

Стоимость сделки

Стоимость сделки оценивается примерно в €700 млн. О сделке объявили 17 апреля. Одобрение румынского органа по защите конкуренции приближает Premier Energy к приобретению Distribuție Energie Oltenia.

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Распределение электроэнергии в семи жудецах

После приобретения Premier Energy будет контролировать и поставщика электроэнергии Premier Energy Furnizare, и оператора распределительных сетей Distribuție Energie Oltenia, также известного как DEO.

DEO имеет монополию на распределение электроэнергии в семи румынских жудецах: Долж, Олт, Горж, Вылча, Мехединци, Арджеш и Телеорман. Сделка одобрена на определённых условиях.

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