38-летний румынский прыгун в воду с высоты Константин Попович в воскресенье, 22 ноября, завоевал общий титул Кубка мира World Aquatics по хайдайвингу 2026 года. Он обеспечил победу в общем зачете, заняв первое место на заключительном этапе сезона Кубка мира в Чжаоцине, Китай. Об этом сообщает Romania Insider.

Четыре прыжка с 27-метровой платформы

Соревнования на финальном этапе проходили в субботу и воскресенье. Попович выполнил четыре прыжка с 27-метровой платформы и набрал 429,10 балла. Этот результат позволил ему опередить ближайшего соперника.

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Преимущество составило 0,55 балла

Второе место занял американец Джеймс Лихтенштейн с результатом 428,55 балла. Разница между результатами Поповича и Лихтенштейна составила 0,55 балла.

Француз Гари Хант завершил соревнования третьим, набрав 380,25 балла. Результаты выступлений спортсменов опубликовала Румынская федерация плавания и современного пятиборья.

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