Румынский тренер итальянского футбольного клуба «Интер» Кристиан Киву получил в Италии награду «Панчина д'Оро» за сезон 2025–2026. Это ежегодное отличие в тренерской среде: итальянские специалисты присуждают его своим коллегам, которые, по их мнению, наиболее отличились в предыдущем сезоне.

Награда за сезон 2025–2026 в Италии

Киву стал третьим иностранцем в истории трофея, получившим эту награду. До него среди иностранных лауреатов были бельгийский тренер Раймон Гуталс, отмеченный за сезон 1990–1991, и португальский специалист Жозе Моуринью, получивший трофей за сезон 2009–2010. Об этом пишет Romania Insider.

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Контракт Киву с итальянским «Интером»

По данным издания, команда Киву в прошлом году выиграла чемпионат Италии и Кубок Италии. Действующий контракт румынского тренера с «Интером» действует до лета 2027 года. Материал издания датирован 17 ноября 2026 года.

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