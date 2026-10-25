Президент Кении Уильям Руто заявил в Мвинги, что трансляция результатов всеобщих выборов 2027 года в реальном времени не запрещалась. Он отверг утверждения о намерении властей заблокировать такой формат и назвал обвинения оппозиции пропагандой для мобилизации политической поддержки, сообщает Nation Kenya.

Во время воскресной службы в церкви Africa Inland Church в Мвинги Руто подчеркнул, что кенийцы имеют право получать информацию о результатах голосования, как только она становится доступной. По его словам, чем быстрее граждане узнают результаты, тем лучше для страны.

Дискуссия перед выборами

Вопрос передачи и открытого доступа к результатам выборов обсуждается в преддверии голосования, запланированного на август 2027 года. Онлайн-трансляция позволила бы избирателям, партиям, кандидатам, журналистам и наблюдателям следить за передачей данных с избирательных участков и сопоставлять их с цифрами, которые суммирует и объявляет Независимая избирательная и пограничная комиссия Кении.

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На прошлой неделе Национальная ассамблея Кении заявила, что не запрещала трансляцию результатов. В парламенте отметили, что эта процедура сохраняется в соответствии с разделом 39(1G) Закона о выборах.

Отклоненная поправка

Депутаты также отклонили поправку, предложенную парламентариев от Суба-Саут Кароли Омонди. Она предусматривала механизм трансляции в национальном центре результатов результатов президентских выборов, объявленных в окружных центрах подсчета голосов, включая голоса диаспоры.

Руто призвал политиков оппозиции сосредоточиться на программах и идеях по улучшению жизни граждан, а не на том, что он назвал распространением дезинформации среди молодежи.

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