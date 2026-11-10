В Польше пассажиры Ryanair с 10 ноября должны сдать багаж не позднее чем за час до запланированного вылета. Ранее это можно было сделать даже за 40 минут до отправления рейса. Об изменении сообщает RMF24.

Стойки будут закрываться раньше

Отныне пункты приема багажа будут закрываться за 60 минут до запланированного взлета самолета. Новое правило касается пассажиров, сдающих багаж в багажный отсек.

Перевозчик объяснял изменение стремлением избежать длинных очередей на досмотре безопасности и при паспортном контроле. Такие очереди иногда приводили к тому, что часть пассажиров опаздывала на рейсы.

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Что изменится для других пассажиров

В Ryanair отметили, что нововведение не повлияет на 80% пассажиров — тех, кто не сдает багаж. Они, как и прежде, могут пройти онлайн-регистрацию перед вылетом, а в аэропорту пройти досмотр безопасности и направиться к своему выходу на посадку.

В компании добавили, что предотвращать опоздания пассажиров особенно важно в периоды интенсивного авиасообщения.

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