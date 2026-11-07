Арина Соболенко и Линда Носкова провели совместную тренировку на корте Stadium 2 в Индиан-Уэллсе в преддверии WTA Finals. По данным Interia Sport, спарринг длился около 25 минут и завершился, когда белорусская теннисистка вела 5:3.

Носкова первой подала и без проблем удержала свой гейм. Соболенко также выиграла первый гейм на своей подаче, хотя начала его с двойной ошибки.

Брейк в третьем гейме

В третьем гейме Носкова вела 40:15 на своей подаче, однако борьба дошла до равного счёта. Соболенко выполнила выигрышный приём, после чего чешка дважды подряд допустила двойные ошибки. Белоруска получила брейк-пойнт и реализовала его: после неудачной первой подачи Носкова ввела в игру вторую, но ошиблась в розыгрыше.

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После потери подачи Носкова эмоционально отреагировала — её ракетка ударилась о корт. В дальнейшем теннисистки удерживали свои подачи. В восьмом гейме Носкова повела 30:15 на приёме, но Соболенко выиграла три розыгрыша подряд и вышла вперёд 5:3. После этого тренировка завершилась, поскольку на корт вышли Коко Гауфф и Каролина Мухова.

Разные группы WTA Finals

По итогам жеребьёвки WTA Finals Соболенко попала в группу с Миррой Андреевой, Элиной Свитолиной и Каролиной Муховой. В другой группе сыграют Елена Рыбакина, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Линда Носкова. Поэтому Соболенко и Носкова могут встретиться не раньше полуфинала. Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 15 ноября.

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