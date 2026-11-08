В США в сеть противовоздушной защиты поместья Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа добавили военную лазерную систему LOCUST производства AeroVironment. Представители NORAD и Северного командования США подтвердили развертывание средств противодействия дронам и ПВО в районе поместья по запросу Секретной службы США, сообщает Jerusalem Post.

Лазер для противодействия дронам

LOCUST — это высокоэнергетическая лазерная система, предназначенная для обнаружения, сопровождения и выведения из строя целей с помощью направленной энергии. Производитель указывает, что система может противодействовать целям групп 1–3, в частности квадрокоптерам, малым дронам и самолетам с неподвижным крылом массой до 600 килограммов.

Систему можно использовать в стационарной или мобильной конфигурации, перевозить на платформе либо устанавливать на транспортном средстве. Секретная служба США заявила, что действует в условиях повышенного уровня угроз и постоянно адаптирует меры охраны, используя новые инструменты, технологии и методы для защиты лиц, находящихся под ее охраной.

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Многоуровневая оборона

По данным The War Zone, систему LOCUST в Мар-а-Лаго установили на автомобиле Joint Light Tactical Vehicle. Она действует в составе более широкой оборонной сети вместе с радарами, инфракрасными сенсорами, средствами радиоэлектронного противодействия, в частности системами глушения, а также комплексами ближней ПВО AN/TWQ-1 Avenger, размещенными на плавучей платформе.

Ранее в этом году AeroVironment представила версию LOCUST X3 с лазером мощностью от 20 до более чем 35 киловатт, модульным блоком наведения и функциями искусственного интеллекта для обнаружения, сопровождения и поражения угроз. Какая именно версия системы была развернута возле Мар-а-Лаго, не уточняется.

В сентябре AeroVironment получила контракт примерно на 464,8 млн долларов на производство систем высокоэнергетического лазерного оружия для армии США. Компания должна поставить десятки LOCUST X3. По оценке AeroVironment, стоимость одного применения LOCUST против цели может составлять менее 10 долларов, тогда как использование традиционных кинетических средств перехвата может стоить миллионы долларов.

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