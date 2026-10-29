Сальвадор планирует направить на Гаити более 2 тысяч военных для спасения четырех пропавших авиатехников и поддержки операций по обеспечению безопасности против вооруженных банд. Об этом сообщает Daily Maverick со ссылкой на Министерство иностранных дел Сальвадора.

Операция по спасению техников

Четверо сальвадорских авиатехников пропали чуть более недели назад после нападения из засады на их автомобиль в контролируемом бандами районе на окраине Порт-о-Пренса. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил операцию по их спасению. С тех пор страна уже направила на Гаити сотни военнослужащих.

МИД Сальвадора сообщил, что Букеле провел телефонный разговор с премьер-министром Гаити Аликсом Дидье Фис-Эме. Канцелярия гаитянского премьера подтвердила разговор и заявила, что стороны подтвердили намерение усилить двустороннюю координацию и оперативное сотрудничество в рамках поддерживаемых ООН Сил подавления банд, в том числе для спасательных операций и реагирования на вызовы безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время не уточняется, войдут ли новые сальвадорские военные в состав этих сил или будут действовать отдельно. Также не сообщалось о структуре их командования, продолжительности пребывания на Гаити и конкретных задачах.

Выборы перенесли на 2027 год

Тем временем избирательный совет Гаити опубликовал новый календарь голосования. Первый тур президентских и парламентских выборов назначен на 18 июля 2027 года, а второй тур вместе с местными выборами — на 4 октября.

В июле избирательный совет планировал провести выборы 13 декабря, однако позднее сообщил о пересмотре графика. Гаити не проводила выборов с 2016 года, а последний президент страны был убит в 2021 году. С 2024 года иностранные военные действуют в стране в рамках поддерживаемых ООН миссий безопасности, чтобы помочь гаитянской полиции усилить безопасность в районах и создать условия для надежного голосования.

Читай нас в