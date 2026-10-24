Сальвадор направил на Гаити подразделение специального назначения для поиска четырех сальвадорских авиационных техников, похищенных вооруженными группировками недалеко от Порт-о-Пренса. По сообщениям СМИ со ссылкой на источники в сфере безопасности, в четверг и пятницу в столицу Гаити прибыли около 200 сальвадорских военных.

Поисковая операция возле столицы

Поддерживаемые ООН Силы по подавлению банд (GSF) подтвердили прибытие сальвадорского контингента в четверг. Военные совместно с Национальной полицией Гаити и другими партнерами в сфере безопасности проводят поисковые операции и операции по обеспечению безопасности в районе Плен-дю-Кюль-де-Сак за пределами Порт-о-Пренса.

GSF призвали жителей Санто и прилегающих общин не приближаться к районам проведения операции. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Нападение на бронированный автомобиль

Четверо техников пропали в воскресенье после нападения вооруженных мужчин на их бронированный автомобиль в Санто, коммуне Круа-де-Буке недалеко от столицы. Нападавшие открыли огонь, применили взрывчатку и подожгли автомобиль. Техники выбрались из охваченной огнем машины, но с тех пор не выходили на связь.

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Гаитянские власти подтвердили похищение мужчин, однако их местонахождение и состояние остаются неизвестными. Президент Сальвадора Найиб Букеле в среду объявил военную операцию по спасению, потребовав вернуть техников живыми и невредимыми. По его словам, пропавшие были некомбатантами и занимались преимущественно медицинской эвакуацией.

Заявления Букеле и лидера банды

Лидер группировки 400 Mawozo Уилсон Жозеф, известный как Ланмо Сан Жу, в видео в социальных сетях продемонстрировал значительное количество боеприпасов и заявил, что не будет бежать и готов сражаться с сальвадорскими силами. Эта группировка действует в районе нападения и входит в коалицию банд Viv Ansanm, однако ни одна банда публично не взяла на себя ответственность за похищение.

В пятницу Букеле отверг предупреждения об опасности операции и заявил, что Сальвадор одержит победу. Он также назвал гаитянские банды «сатанинскими» и обвинил их в человеческих жертвоприношениях, не предоставив доказательств.

Вооруженные группы контролируют значительную часть Порт-о-Пренса и расширяют влияние на прилегающие районы. По оценкам ООН, из-за насилия на Гаити почти 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

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