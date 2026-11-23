В Великобритании актриса Саманта Мортон получит BFI Fellowship — высшую награду Британского института кино. Награду вручат 28 января во время ужина председателя BFI, сообщает Variety.

Награда Британского института кино

Мортон назвала BFI Fellowship величайшей честью и подарком, которые она могла себе представить. По ее словам, присутствие женщин из рабочей среды среди предыдущих лауреатов дает ей возможность вдохновлять новое поколение и поддерживать поиск новых талантов.

Актриса также заявила, что Британский институт кино поддерживал ее как художницу от первой серьезной роли в фильме «Под кожей» 1997 года до воплощения образа волшебницы Кирки в картине Кристофера Нолана «Одиссея».

Карьера и предыдущие награды

Саманта Мортон работает в кино более трех десятилетий. Среди ее работ — независимые фильмы «Морверн Каллар», «Контроль» и «Синекдоха, Нью-Йорк», голливудская картина «Особое мнение», а также телесериалы «Ходячие мертвецы», «Я — Кирсти...» и «Золотая полоса».

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У актрисы две номинации на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» — за роли в фильмах Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» и Джима Шеридана «В Америке». В 2024 году Мортон получила BAFTA Fellowship.

После вручения BFI Fellowship она присоединится к небольшому списку актеров, отмеченных почетными наградами и BFI, и BAFTA. В него входят Джуди Денч, Майкл Кейн, Алек Гиннесс, Кристофер Ли, Ванесса Редгрейв, Мэгги Смит и Элизабет Тейлор.

Оценка BFI

Председатель BFI Джей Хант назвала Мортон одной из самых смелых актрис своего поколения. Она отметила влияние актрисы на зрителей на протяжении более 30 лет, ее работу в независимом кино, а также поддержку молодежи и содействие доступу к искусству.

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