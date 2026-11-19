Саммит АСЕАН на Филиппинах не смог завершить согласование кодекса поведения в Южно-Китайском море, хотя Манила планировала согласовать документ в этом году. Переговоры продолжатся под председательством Сингапура, а филиппинская сторона сообщила о согласовании 80% текста, пишет CNBC.

Нерешенные разногласия

Кодекс призван урегулировать вопросы в районах, на которые одновременно претендуют Китай и несколько государств АСЕАН. Пекин заявляет права фактически на все Южно-Китайское море, несмотря на исторические претензии других стран и решение международного арбитража. В 2016 году Постоянная палата третейского суда признала недействительной китайскую претензию, известную как «линия девяти штрихов», однако Китай не признал это решение.

Споры в регионе продолжаются как минимум с 1970-х годов. Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам выдвигают претензии на различные морские зоны и острова. Регион располагает природными ресурсами и важными районами рыболовства.

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Сомнения экспертов

Исполнительный директор SeaLight Foundation Рей Пауэлл назвал показатель в 80% текста лишенным смысла из-за сложности и спорности нерешенных вопросов. Старший научный сотрудник Института оборонных и стратегических исследований Наньянского технологического университета Коллин Ко отметил, что оставшиеся 20% касаются наиболее проблемных тем: географической сферы действия документа, различающихся интересов государств АСЕАН и механизмов выполнения договоренностей.

По мнению исследовательницы Института Брукингса Линн Куок, у Пекина нет значительных стимулов соглашаться на содержательные ограничения, пока он укрепляет свои позиции в море. Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Джошуа Курланцик считает, что принятие кодекса в ближайшее время маловероятно. Он также обратил внимание на тесные связи отдельных государств АСЕАН с Китаем.

Пауэлл предупредил, что поспешно заключенный или слабый кодекс может быть хуже отсутствия соглашения, если позволит Пекину подорвать положения Конвенции ООН по морскому праву.

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