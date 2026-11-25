Samsung Display договорилась приобрести 9,1% акций австрийского производителя полупроводников ams Osram за 210 млн евро, или около 230 млн долларов. Сделка является частью партнерства компаний по разработке сверхмалых micro-LED для дисплеев, сообщает Korea Herald.

Samsung Display приобретет 9 984 439 новых акций ams Osram. После завершения сделки она станет крупнейшим акционером австрийской компании. Закрытие сделки ожидается в начале следующего года после регуляторной проверки и получения необходимых одобрений.

Партнерство в сфере micro-LED

В Samsung Display заявили, что инвестиция должна углубить технологическое сотрудничество с ams Osram, однако компания не намерена участвовать в управлении австрийским производителем. ams Osram специализируется на проектировании и изготовлении сверхмалых светодиодов и технологиях высокоплотной интеграции.

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Samsung Display планирует использовать опыт партнера для повышения эффективности micro-LED-чипов и снижения стоимости их производства. Micro-LED-дисплеи используют крошечные неорганические светодиоды, которые непосредственно излучают свет. Такие экраны отличаются высокой яркостью, длительным сроком службы и возможностью создавать дисплеи разных размеров и форм.

Развитие технологий за пределами OLED

Для Samsung Display партнерство означает выход за пределы OLED в сферу дисплейных технологий следующего поколения на основе неорганических материалов. Генеральный директор ams Osram Альдо Кампер назвал договоренность стратегической вехой для компании и отметил, что она создает финансируемый путь от разработки сверхмалых micro-LED к возможной индустриализации.

Генеральный директор Samsung Display И Чун заявил, что сверхмалые micro-LED могут преодолеть ограничения существующих технологий, в частности в отношении яркости и долговечности. По его словам, технология может применяться в устройствах с дисплеями от сверхмалых до сверхкрупных размеров.

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