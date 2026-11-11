Samsung добавила в приложение Gallery возможность синхронизировать фотографии и видео с аккаунтом Google на выбранных устройствах Galaxy с интерфейсом One UI 9. О запуске функции сообщает Engadget.

Ранее пользователям Samsung, которые хотели хранить медиафайлы в хранилище Google, приходилось использовать Google Photos — вместо Gallery или вместе с ним. В сентябре компания прекратила поддержку синхронизации Gallery с Microsoft OneDrive.

Как включить синхронизацию

Функцию можно активировать, нажав значок облака в Gallery или перейдя в настройки приложения и включив пункт «Синхронизировать фотографии и видео». Samsung заявила, что в дальнейшем будет постепенно распространять эту возможность на большее число устройств.

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Доступ с других устройств Galaxy

После синхронизации медиафайлы можно просматривать в Gallery на другом устройстве Samsung Galaxy, если войти в тот же аккаунт Google и активировать синхронизацию. На втором устройстве будут доступны предварительные просмотры фото и видео, а оригиналы можно будет загрузить отдельно.

Также в настройках синхронизации появилась опция Free up space. Она удаляет оригинальные файлы со смартфона или планшета после синхронизации с хранилищем Google, но оставляет их миниатюры в Gallery.

Использование хранилища

Синхронизированные файлы будут занимать место в хранилище аккаунта Google. По данным Engadget, по умолчанию каждый аккаунт имеет 5 ГБ бесплатного пространства, которое можно увеличить до 15 ГБ после подтверждения действительного номера телефона. Для большего объема хранилища требуется подписка Google One.

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