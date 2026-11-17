В Южной Корее Samsung Electronics и SK hynix за первые девять месяцев года направили в совокупности 88,16 трлн вон, или $65,7 млрд, на капитальные расходы. В то же время их денежные средства и другие ликвидные активы выросли почти на 193 трлн вон по сравнению с показателем годичной давности — до 329,2 трлн вон на конец сентября. Об этом со ссылкой на регуляторную отчетность сообщает Korea Herald.

Инвестиции в производство чипов

Капитальные расходы Samsung за этот период достигли 56,94 трлн вон, что на 76,6% больше, чем 32,25 трлн вон годом ранее. Около 93% этой суммы, или 52,75 трлн вон, пришлось на подразделение Device Solutions, отвечающее за полупроводниковый бизнес. Компания расширяла и модернизировала производственные мощности для выпуска чипов.

SK hynix инвестировала 31,22 трлн вон, превысив свои капитальные расходы за весь 2025 год — 30,17 трлн вон. Только в третьем квартале компания потратила 13,62 трлн вон, расширяя производство на фоне спроса на память с высокой пропускной способностью и другие чипы памяти для систем искусственного интеллекта.

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Расходы на исследования и ликвидные активы

Обе компании к концу сентября также превысили свои расходы на исследования и разработки за весь 2025 год. Samsung потратила на эти цели 41,8 трлн вон против 37,75 трлн вон за весь 2025 год, а SK hynix — 10,09 трлн вон против 6,73 трлн вон. В совокупности их расходы на исследования и разработки составили 51,89 трлн вон.

На конец сентября Samsung располагала 214,8 трлн вон денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных финансовых инструментов — почти вдвое больше, чем годом ранее. Ликвидные активы SK hynix выросли более чем в четыре раза — с 27,85 трлн до 114,5 трлн вон. Совокупный объем таких активов двух компаний в третьем квартале увеличился на 51,32 трлн вон.

SK hynix также сократила заимствования за год на 8,28 трлн вон — до 15,8 трлн вон на конец сентября. Ее чистая денежная позиция составила 98,66 трлн вон.

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