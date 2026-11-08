В Тэгу, Южная Корея, бейсбольный клуб Samsung Lions победил KT Wiz со счетом 12:1 в пятом матче Korean Series и завоевал первый за 12 лет титул. Команда завершила финальную серию до четырех побед с общим счетом 4:1.

Восемь ранов в пятом иннинге

По данным Korea Herald, Samsung Lions решили исход матча в пятом иннинге, набрав восемь ранов. Поединок на стадионе Daegu Samsung Lions Park прошел при аншлаге — его посетили 23 550 зрителей.

Стартовый питчер Вон Тхэ Ин провел пять иннингов и пропустил один ран. Капитан команды Ку Чжа Ук сделал три хита в пяти выходах на биту и набрал два рана.

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Самый ценный игрок серии

Ку Чжа Ука признали самым ценным игроком Korean Series. Samsung Lions проиграли стартовый матч серии в Сувоне, но выиграли следующие четыре встречи, включая три домашних матча в Тэгу.

KT Wiz завершили регулярный сезон на первом месте и напрямую вышли в Korean Series. Samsung Lions заняли вторую позицию, отстав от соперников на восемь матчей, и стали первой командой со вторым посевом, выигравшей Korean Series после SK Wyverns в 2018 году. Для KT Wiz это была попытка завоевать титул впервые с 2021 года; в 2023 году команда также стала финалистом серии.

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