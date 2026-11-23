Samsung анонсировала 27-дюймовый игровой монитор Odyssey G6 G60H с частотой обновления до 1100 Гц. Как сообщает Engadget, компания называет новинку первым в мире игровым дисплеем с таким показателем.

Два режима разрешения

Модель построена на IPS-панели с двумя режимами работы. В режиме QHD она имеет разрешение 2560 × 1440 пикселей и поддерживает частоту обновления до 600 Гц. Максимальные 1100 Гц доступны только в режиме HD с разрешением 1280 × 720 пикселей.

Таким образом, пользователь не сможет одновременно использовать наивысшее разрешение и пиковую частоту обновления. В то же время 600 Гц в QHD-режиме также превышают показатели большинства мониторов, доступных в продаже.

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Характеристики и дополнительные функции

Odyssey G6 G60H имеет типичную яркость 400 нит, сертификацию HDR10+, время отклика от серого к серому 1 мс, а также поддержку AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync. Для уменьшения размытия изображения Samsung добавила технологию Odyssey Clear Motion, использующую специальный алгоритм.

Монитор также получил функцию Black Equalizer, которая автоматически корректирует яркость темных сцен для повышения видимого контраста. Подставка позволяет регулировать высоту экрана, наклонять и поворачивать его. Функция Auto Source Switch+ должна автоматически обнаруживать новый подключенный источник сигнала и переключаться на него.

Компания еще не объявила цену и дату начала продаж Odyssey G6 G60H. Издание отмечает, что мониторы с подобными характеристиками часто стоят около 1000 долларов или больше.

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