Samsung Electronics ведет переговоры о возможном приобретении Modine Manufacturing — производителя систем охлаждения для дата-центров, акции которого котируются в США. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Переговоры о приобретении

Как пишет Channel NewsAsia, Bloomberg сообщил о переговорах в четверг, 12 ноября. В сообщении Modine Manufacturing назван производителем систем охлаждения для центров обработки данных, акции которого котируются в США.

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Сроки потенциальной сделки

Компании обсуждают потенциальную сделку, которую могут заключить уже в ближайшие недели, говорится в сообщении Bloomberg. Reuters отметил, что не смог независимо проверить информацию Bloomberg о переговорах. Сведения о возможном приобретении основаны на данных неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

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