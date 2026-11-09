Samsung Electronics запланировала на понедельник в Ёнъине, Южная Корея, встречу с руководителями Hyundai Motor Group на фоне углубления сотрудничества двух крупных южнокорейских конгломератов. Как сообщает Korea Herald, мероприятие под названием Appreciation Day должно было пройти в учебном центре Samsung в провинции Кёнгидо.

Ожидалось, что во встрече примут участие около 170 руководителей и их супругов. Мероприятие должны были возглавить заместитель председателя Samsung Electronics Чун Ён Хён и заместитель председателя Hyundai Motor Group Чан Чжэ Хун. Программа предусматривала выступление и ужин.

Участники встречи

По данным издания, Samsung предложила провести мероприятие в качестве благодарности Hyundai Motor Group за деловое партнерство. Компания ранее организовывала нетворкинговые встречи для партнеров, однако это должно было стать первым таким мероприятием, подготовленным исключительно для другого южнокорейского конгломерата.

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От Samsung также должны были участвовать согенеральный директор Samsung Electronics Но Тэ Мун, генеральный директор Samsung SDI Чхве Чжу Сон, генеральный директор Samsung Electro-Mechanics Чан Док Хён и генеральный директор Samsung Display Ли Чон. Hyundai Motor Group должны были представлять генеральный директор Hyundai Motor Хосе Муньос и руководитель исследований и разработок Hyundai Motor и Kia Манфред Харрер.

Батареи, чипы и робототехника

В последние годы компании расширяют деловые связи в сфере компонентов и программного обеспечения для электромобилей и подключенных автомобилей. Samsung SDI поставляет призматические батареи для электромобилей Hyundai Motor Group, в том числе для люксового внедорожника Genesis GV90.

В прошлом году сообщалось, что подразделение контрактного производства чипов Samsung получило заказ на выпуск разработанных Hyundai чипов для автономного вождения. Компании также работали над подключением автомобилей Hyundai и Kia к бытовой технике через платформу Samsung SmartThings. Сервис Car-to-Home, запущенный в марте, позволяет водителям дистанционно управлять совместимыми домашними устройствами из автомобиля. В феврале 2025 года Samsung SDI, Hyundai Motor и Kia договорились совместно разрабатывать высокопроизводительные батареи для сервисных роботов.

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