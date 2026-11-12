Компания Samyang Foods инвестирует около 218,6 млрд вон, или $150 млн, в строительство нового завода лапши Buldak в Тхуан-Тхане во Вьетнаме. Предприятие должно стать второй зарубежной производственной площадкой компании после завода в Китае, сообщает Korea Herald.

Инвестиции и производство

Согласно регуляторным документам, Samyang Foods направит 131,1 млрд вон из общего объема инвестиций в новую вьетнамскую дочернюю компанию Samyang Foods Bac Ninh LLC. Компания будет полностью владеть этой структурой и финансировать ее частями до завершения строительства, запланированного на январь 2029 года.

На новом заводе будет место для восьми производственных линий. Первоначально Samyang Foods планирует запустить одну линию для производства сушеной лапши без обжаривания. Это будет первая зарубежная производственная линия компании такого типа. Остальные семь линий предназначены для жареной лапши, а производство будут расширять в соответствии со спросом.

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Логистика для Европы и Юго-Восточной Азии

В компании объяснили выбор Вьетнама более низкой стоимостью пшеничной муки, пальмового масла и рабочей силы. Логистические возможности и торговые условия страны также позволяют поставлять продукцию с одной базы в Европу и Юго-Восточную Азию.

Samyang Foods ожидает, что распределение производства между несколькими странами поможет снизить риски, связанные с геополитическими потрясениями, перебоями в судоходстве и тарифами. Строительство первого зарубежного завода компании в Цзясине, провинция Чжэцзян, Китай, началось в сентябре прошлого года. Предприятие с восемью линиями должно иметь годовую мощность более 1,1 млрд упаковок и, как ожидается, увеличит общие производственные мощности Samyang Foods примерно на 43%.

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