«Сан-Франциско 49ерс» разгромили «Миннесоту Вайкингс» со счетом 35:10 на стадионе «Ацтека» в Мехико, Мексика. Матч стал первой международной игрой Sunday Night Football и ознаменовал возвращение NFL в мексиканскую столицу после четырехлетнего перерыва.

Трибуны стадиона заполнили более 85 тысяч зрителей, большинство из которых поддерживало команду из Сан-Франциско. Мексика является крупнейшим рынком NFL за пределами США. Комиссар лиги Роджер Гуделл ранее назвал событие «мини-Супербоулом». По данным The Japan Times, ранее Мексика принимала пять матчей регулярного сезона NFL, начиная с 2005 года.

Преимущество «49ерс» до перерыва

Тайт-энд Джордж Киттл открыл счет уже в первой атаке «49ерс», а во второй четверти оформил второй тачдаун в матче. «Вайкингс» ответили 11-ярдовым тачдауном раннинбека Аарона Джонса, однако не смогли сдержать атаку соперника.

Квотербек Брок Перди отдал три тачдаун-паса в первой половине встречи. Один из них принял Майк Эванс, а сейфти Джи'Айр Браун перехватил передачу Кирка Казинса и после 18-ярдового возврата занес мяч в зачетную зону. На перерыв команды ушли при счете 28:10.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Высота и травма Маккивитца

Во второй четверти правый тэкл «49ерс» Колтон Маккивитц получил травму нижней части ноги, после чего его увезли с поля на носилках. По словам главного тренера Кайла Шенахана, в команде считали, что травма может быть переломом и вывихом.

В третьей четверти корнербек Диоммодор Ленор заставил ресивера «Миннесоты» Джастина Джефферсона потерять мяч. В начале заключительной четверти Кристиан Маккефри занес еще один тачдаун с шести ярдов. Из-за высоты более 2200 метров над уровнем моря некоторые игроки пользовались кислородными масками на скамейке запасных. «Сан-Франциско» готовился к этим условиям в Колорадо-Спрингс, тогда как «Миннесота» осталась дома и использовала специально созданное высотное тренировочное помещение на своей базе.

Игра в Мехико стала завершающей в рекордной международной программе NFL из девяти матчей в этом сезоне.

Читай нас в