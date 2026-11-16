В США город Санфорд к северо-востоку от Орландо ожидает потерять около 15 млн долларов поступлений от налога на недвижимость в течение следующих двух лет. Это может создать в бюджете города дефицит примерно в 18%, сообщает Fortune со ссылкой на телеканал FOX 35 Orlando. Город готовится к последствиям одобренной избирателями Флориды поправки о снижении налогов для части домовладельцев.

Изменение налоговых льгот

Поправка №3 увеличивает льготу для основного места проживания по налогам, не связанным со школами, до 150 тыс. долларов в 2027 году и до 250 тыс. долларов в 2028 году. Соответственно, налоговые счета для домовладельцев, имеющих право на льготу, уменьшатся.

По оценке Florida TaxWatch, в первый финансовый год действия поправки она может сократить доходы местных органов власти на 4,9 млрд долларов, а за пять лет — на 45,8 млрд долларов.

Сокращение расходов и новые сборы

Комиссары Санфорда обсудили возможные меры в ответ на ожидаемый бюджетный разрыв: отказ от поездок на встречи Лиги городов Флориды, сокращение расходов на публичное искусство и стимулы для досрочного выхода сотрудников на пенсию.

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Среди рассматриваемых вариантов также отдельный сбор на услуги пожарной охраны, который платили бы владельцы жилой и коммерческой недвижимости. Комиссар Санфорда Патрик Остин признал, что такая идея может быть непопулярной.

В другом городе центральной Флориды, Окленде, чиновники готовят декабрьское голосование, которое может открыть путь к новым сборам на противопожарную защиту и водоотведение. Город прогнозирует потерю около 820 тыс. долларов поступлений от налога на недвижимость в 2028 финансовом году.

Бывший сенатор штата от Республиканской партии Джефф Брандес предположил, что Флорида в конечном счете может повысить общештатный налог с продаж, чтобы компенсировать местным сообществам потери. Он также сравнил ситуацию с калифорнийской Proposition 13, которая в 1978 году существенно ограничила налоги на недвижимость и усилила зависимость местных властей от финансирования штата.

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