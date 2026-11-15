Китайская компания SANY развернула 60 автономных электрических карьерных самосвалов SKT105ED на медном руднике Zhibula в Тибете, Китай. Машины рассчитаны на перевозку до 70 тонн груза. Рудник расположен на высоте около 17 700 футов в горах Гандисышань, в районе хребта Кайлас.

Рудник эксплуатируют Zijin Mining и Tibet Julong Copper. Суровая погода и разреженный высокогорный воздух осложняют привлечение операторов тяжелой техники. О развертывании автономного парка сообщает Electrek.

Автономное управление

SANY разрабатывает решение для беспилотных самосвалов совместно с компанией Eacon Mining Technology, базирующейся в австралийском Перте. Система объединяет датчики на самой технике и наземной инфраструктуре, адаптивное управление транспортным средством и машинное обучение. Такой подход предусматривает централизованный контроль за парком, а персонал может вмешиваться при необходимости.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Eacon отмечает, что автономные системы могут снизить потребность в постоянной работе операторов на большой высоте. В своем опубликованном материале компания приводит исследование работников рудников в Андах на высоте от 3 800 до 4 500 метров: у 73% оцененных работников во время высокогорных смен фиксировали периоды ночного насыщения крови кислородом ниже 85%, что указывает на умеренную или тяжелую гипоксемию.

Электрическая платформа

По данным Eacon, ее технологии уже применяются на более чем 3 100 автономных грузовиках на более чем 40 крупных рудниках, в том числе на золото-медном руднике Zijinshan и проекте Norton Gold Fields в Австралии. Характеристики самосвалов именно этой партии SKT105ED не раскрывались. В то же время родственные модели SKT105E, которые SANY поставляла для других проектов, имеют два электродвигателя, литий-железо-фосфатные батареи емкостью от 423 до 642 кВт·ч, рекуперативное торможение и систему быстрой зарядки.

Читай нас в