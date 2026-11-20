В Литве София Сапега заявила, что ее обманом вовлекли в съемки в Вильнюсе, представившись журналистами Novaya Gazeta Europe. Части ее видеозвонка и смонтированные аудиозаписи позднее использовали в программе Романа Протасевича на белорусском государственном телеканале STV. Об этом сообщает Meduza.

STV вечером 19 ноября показал выпуск программы «No Cover», ведущим которой является Протасевич и который был посвящен его бывшей девушке. В выпуске продемонстрировали видео, смонтированные аудиозаписи разговоров Сапеги и переписку о деньгах. Протасевич также заявил, что у нее есть проблемы с психическим здоровьем. По данным Nasha Niva, Сапега сказала, что пропагандисты исказили ее взгляды.

Съемки в Вильнюсе

По словам Сапеги, после большого интервью изданию Zerkalo с ней в Telegram связался мужчина, представившийся журналистом Novaya Gazeta Europe Ильей Азаром. Он предложил ей принять участие в видеопроекте для русскоязычной аудитории в Европе о ее жизни, участии в протестном движении, заключении и отношениях с Протасевичем.

Проект якобы должен был состоять из трех эпизодов, а Сапеге обещали по 1 800 евро за каждый. 6 ноября она получила аванс в размере 302 евро. Съемки состоялись 15 ноября на улицах Вильнюса, в парке и в арендованной квартире. В работе участвовали интервьюер, фотограф, оператор и другие члены съемочной группы.

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Материалы удалили

Во время съемок выяснилось, что члены команды не знали человека, который их нанял. Им, как и Сапеге, обещали прислать контракт и оставшуюся часть денег 16 ноября. Сапега обратилась в Novaya Gazeta Europe, где ей сообщили, что редакция ничего не знает о таком задании. Позднее это подтвердил и Азар.

Съемочная группа решила не передавать видео заказчику и удалила отснятые материалы. В эфире STV показали только фотографии со съемочной площадки. Сапега также рассказала, что мужчина, заказавший съемки, называл членов команды мошенниками, обещал прилететь из Праги в Вильнюс, но не появился на условленной встрече в кафе. По ее словам, его сообщения точно описывали происходящее вокруг нее, поэтому она заподозрила слежку.

Протасевич написал в Telegram, что его команде для съемок этого выпуска пришлось «немного поиграть в шпионов».

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