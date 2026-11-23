Французского горнолыжника Сиприена Сарразена включили в состав сборной Франции на супергигант Кубка мира в Коппер-Маунтин в США. 32-летний спортсмен должен вернуться к соревнованиям почти через два года после тяжелого падения в Бормио, Италия, сообщает Channel NewsAsia.

Возвращение после падения

Сарразен не выступал на соревнованиях с декабря 2024 года. Тогда он упал во время тренировки перед скоростным спуском в Бормио. Спортсмену провели операцию по отводу крови после кровоизлияния в мозг. Также он получил травмы стопы и колена.

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Самый успешный сезон

Лучшим для француза был сезон Кубка мира 2023–2024 годов, в котором он одержал четыре победы. Он выиграл скоростной спуск в Бормио, дважды победил в Китцбюэле и стал лучшим в супергиганте в Венгене.

Возобновление тренировок

Сарразен вернулся к катанию на лыжах в декабре 2025 года, а в апреле возобновил официальные тренировки. За карьеру он выиграл пять гонок Кубка мира.

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