В ЮАР Южноафриканское агентство социального обеспечения Sassa опровергло, что коммуникационный контракт стоимостью 30 млн рандов был предназначен для продвижения его руководителя Тембы Матлоу. Как сообщает TimesLIVE, в агентстве заявили, что процедуру заключения контракта начали ещё до назначения Матлоу.

Цель коммуникационного контракта

Представитель Sassa Пасека Летсаци пояснил, что контракт должен был усилить информирование получателей социальных выплат в провинциях страны. По его словам, контракт также поддерживал информационные кампании по переходу держателей карт Sassa Gold в Postbank или другие банки по их выбору.

Первоначальным сроком перехода было 28 февраля 2025 года, однако дедлайн сначала продлили до 20 марта, а затем — до 30 апреля. По состоянию на 20 марта более 1 млн держателей карт Sassa Gold ещё не перешли на новый способ получения выплат. По данным агентства, оно усилило разъяснительную работу через социальные сети, традиционные медиа и мероприятия на стоянках такси, в торговых центрах и других общественных местах.

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Ответ на публикацию Mail & Guardian

Sassa реагировала на материал Mail & Guardian, опубликованный в пятницу под заголовком «R30 million To Make Sassa CEO Look Good». В агентстве подчеркнули, что в начале контрактного процесса Матлоу был региональным исполнительным менеджером, ответственным за провинции Гаутенг и Мпумаланга. Исполняющим обязанности генерального директора он стал в декабре 2024 года.

Летсаци также отверг предположения, что контакты Sassa с журналистами были призваны влиять на освещение работы учреждения или сдерживать критические публикации. По его словам, такие встречи помогают медиа точнее рассказывать о проверках социальных выплат, требованиях к получателям и предотвращении мошенничества. Sassa заявила, что не ожидает благоприятного освещения в обмен на доступ журналистов к должностным лицам.

Агентство также опровергло утверждения, что мероприятия для медиа начали проводить после назначения Матлоу исполняющим обязанности руководителя: по его данным, его первая такая встреча на этой должности состоялась в марте 2025 года. В Sassa заявили, что Офис общественного защитника очистил Матлоу от обвинений в неправомерных действиях по предыдущим утверждениям, упомянутым в публикации.

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