Саудовская Аравия и Турция обсудили расширение сотрудничества в производстве оборонной продукции, передаче технологий и локализации производства. Переговоры состоялись в ходе двухдневного мероприятия Türkiye-Saudi Arabia Defense Industry Days в Стамбуле, где более 100 турецких и 25 саудовских компаний изучали возможности совместных проектов, сообщает Asharq Al-Awsat.

Инвестиции и локализация

Государственный министр Саудовской Аравии, член кабинета и исполняющий обязанности главы Генерального управления военной промышленности Бандар Альхорайеф заявил, что сотрудничество с Турцией активизировалось после представления Эр-Риядом промышленной и горнодобывающей стратегий. По его словам, региональные вызовы усиливают необходимость кооперации для локализации производства в различных промышленных секторах.

Альхорайеф отметил, что ключевую роль в инвестициях и развитии оборонной отрасли должен сыграть частный сектор. Он назвал тремя приоритетами определение направлений сотрудничества и инвестирования, обеспечение компаний инфраструктурой и финансированием, а также заключение контрактов, которые позволят бизнесу оценивать будущий спрос.

Саудовская Аравия планирует привлекать оборонные компании с опытом и передовыми технологиями. Одной из целей программы Saudi Vision 2030 является локализация более 50% оборонной промышленности к 2030 году. Саудовская сторона также подчеркнула важность образования, подготовки кадров и развития технологий, которые могут изменить военное производство.

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Совместные проекты и цепочки поставок

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн заявил, что Анкара стремится создавать с Саудовской Аравией долгосрочные партнерства, обмениваясь опытом и расширяя взаимодействие в технологиях, исследованиях и разработках.

Среди возможных направлений сотрудничества он назвал закупки, исследования и разработки, подготовку персонала, управление программами и исследовательской инфраструктурой, а также совместные инвестиции. Особое внимание на мероприятии уделили сближению малых и средних предприятий двух стран, укреплению цепочек поставок и поиску возможностей для совместных проектов.

По словам Гёргюна, за последние три года Турция и Саудовская Аравия провели более 75 встреч, посвященных оборонной промышленности. Мероприятие в Стамбуле организовали Совет внешнеэкономических связей Турции, Saudi Arabian Military Industries и оборонный кластер SAHA Istanbul.

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