Саудовская Аравия и Турция подписали соглашение о продвижении в Турции проектов ветроэнергетики общей мощностью 3 ГВт. Договоренность является частью более широкой программы развития возобновляемой энергетики мощностью 5 ГВт, сообщает OilPrice.

Программа на 5 ГВт

Программу будет реализовывать саудовская компания ACWA Power. Ее первая фаза предусматривает солнечные проекты совокупной мощностью 2 ГВт в турецких провинциях Сивас и Караман, а второй этап охватывает ветровые проекты мощностью 3 ГВт.

По данным Reuters, на которые ссылается OilPrice, последнее соглашение продвигает запланированный ветровой этап программы, а не расширяет уже существующие ветровые установки. Запланированные в рамках двусторонней договоренности ветровые мощности составляют 20% действующих генерирующих мощностей ветроэнергетики Турции.

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Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что страны углубляют стратегическое сотрудничество в энергетике.

Инвестиции и цели

Солнечная фаза программы была объявлена ранее в этом году. Саудовская Аравия планирует вложить около 2 млрд долларов в два солнечных объекта в Сивасе и Карамане совокупной мощностью 2 ГВт. После запуска они должны покрывать потребности в электроэнергии примерно 2,1 млн домохозяйств.

Правительственная цель Турции по развитию низкоуглеродных мощностей предусматривает ежегодный ввод 10 ГВт новых мощностей. Саудовская Аравия стремится к 2030 году производить около половины электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2060 году — достичь нулевых чистых выбросов.

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