Саудовская Аравия сообщила ОПЕК об увеличении добычи сырой нефти в октябре до 10,563 млн баррелей в сутки. Это на 26% больше, чем 8,372 млн баррелей в сутки в сентябре, сообщает OilPrice. Заявленный уровень производства немного превысил квоту королевства в ОПЕК, составляющую около 10,5 млн баррелей в сутки.

Самый высокий показатель с февраля

Октябрьский объем стал самым высоким с февраля, когда Саудовская Аравия отчиталась о добыче 10,882 млн баррелей в сутки. Это был последний месяц перед войной в Иране, которая, по описанию издания, нарушила поставки на Ближнем Востоке.

В то же время официальные данные Эр-Рияда оценивают поставки нефти на рынок, без учета объемов в хранилищах, в 9,203 млн баррелей в сутки. Остальная добытая в октябре нефть поступила в хранилища.

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Экспортные маршруты и данные ОПЕК+

Saudi Aramco осуществляла экспорт через терминалы в Персидском заливе и Восточно-Западный трубопровод до Янбу на Красном море. Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что атака на этот трубопровод в понедельник вызвала ограниченный пожар, который аварийные службы потушили без нарушения работы трубопровода.

По оценке ОПЕК, сформированной на основе вторичных источников, совокупная добыча нефти странами ОПЕК+ в октябре составила 41,23 млн баррелей в сутки. Это на 2,04 млн баррелей в сутки больше, чем в сентябре. ОПЕК+ также пересматривает максимальные производственные мощности государств-участников перед министерской встречей 29 ноября, на которой должны определить целевые объемы добычи на 2027 год.

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