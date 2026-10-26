Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии, Пакистана и Турции проводят в Тегеране, Иран, переговоры с иранскими представителями по вопросам региональной безопасности. По данным саудовских и иранских чиновников, во встрече участвуют министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщает Euronews.

По данным издания, чиновники встречаются с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры могут стать шагом к созданию механизмов сотрудничества в сфере региональной безопасности. Он также повторил позицию Тегерана относительно модели безопасности, которая прежде всего опирается на возможности и интересы государств региона.

Мекканское соглашение об обороне

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали Мекканское соглашение о совместной обороне в августе 2026 года. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-участниц будет считаться нападением на все три, а другие стороны должны оказать помощь.

Соглашение заключили на фоне региональной нестабильности и опасений относительно угроз, связанных с Ираном и его союзниками. В то же время турецкие чиновники подчеркивали, что пакт не направлен против Тегерана или другого конкретного государства. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8 августа заявил Anadolu, что соглашение не определяет общего противника: страна может рассматриваться как цель только в случае нападения на одного из подписантов.

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Атаки хуситов

Усиление ракетных и дроновых атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию стало первым серьезным испытанием для альянса. На экстренной встрече в Эр-Рияде 5 октября три страны договорились перейти к выполнению обязательств по коллективной обороне, в частности обеспечить быстрое развертывание согласованных военных сил и средств в Саудовской Аравии.

Анкара при этом разграничила поддержку обороны Саудовской Аравии и участие в наступательных операциях против хуситов в Йемене. Фидан 8 октября заявил, что соглашение носит оборонительный характер, и исключил отправку турецких военных в другую страну для осуществления атак. Турция рассматривает возможную помощь в сферах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и технической поддержки.

Заместитель министра публичной дипломатии Саудовской Аравии Раед Кримли 26 октября написал в X, что визит в Тегеран является частью усилий стран Мекканского пакта по снижению напряженности и поддержке дипломатических решений, включая посредничество Катара и Пакистана.

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