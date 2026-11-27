По данным The National, Саудовская Аравия за пять месяцев перехватила 252 из как минимум 278 ракет и беспилотников, запущенных по стране преимущественно хуситами. Боеприпасы, зафиксированные в период с 27 июня по 27 ноября, запускались из Йемена и Ирака.

Перехваты и попадания

Эти данные приведены в оценке платформы разведки и наблюдения Project Aurorah. Саудовская сеть противовоздушной обороны, в состав которой входят комплексы Patriot и THAAD, уничтожила более 90% зарегистрированных ракет и дронов.

Авторы оценки зафиксировали 43 удара по земле. В 17 случаях причиной стали обломки перехваченных ракет или дронов, еще 26 были прямыми попаданиями вражеских боеприпасов. Это составляет чуть более 9% от общего числа зафиксированных угроз.

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В отчете отмечается, что саудовскую оборону чаще всего преодолевали беспилотники. Основатель Project Aurorah, военный аналитик Наваф Обейд, назвал уровень перехватов значительным результатом с учетом площади Саудовской Аравии, которая, по его словам, больше Западной Европы.

Жертвы атак

В октябре в результате атак на саудовские аэропорты погибли 20 человек, еще около 380 получили ранения. Во время ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 10 октября погибли 13 человек, а более 300 были ранены.

По данным издания, в четверг снаряд поразил нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане: погиб работник из Непала, еще несколько человек пострадали. Обейд подчеркнул, что ни одна система ПВО не способна гарантировать абсолютную защиту территории такого масштаба.

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