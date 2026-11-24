Саудовская Аравия ожидает сокращения экономики на 2,1% в этом году вместо ранее прогнозировавшихся 3,6%. Пересмотр оценки связан с восстановлением объемов экспорта нефти, который, по данным OilPrice, частично сократил экономические потери, вызванные войной с Ираном.

Экспорт через Красное море

Обновленный прогноз обнародовали во вторник в бюджетном заявлении. До начала войны Саудовская Аравия рассчитывала на экономический рост примерно на 4,5%.

В октябре саудовский экспорт нефти достиг самого высокого уровня с начала войны. Компания Aramco увеличила транспортировку нефти по трубопроводу Восток—Запад до Янбу на побережье Красного моря, чтобы компенсировать объемы поставок, утраченные из-за Ормузского пролива. При этом добыча все еще остается ниже довоенного уровня.

Дефицит и государственный долг

Во втором квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии выросли на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя нефтяной сектор страны сократился почти на 25%. Более высокие цены на нефть частично компенсировали снижение производства.

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Правительство прогнозирует бюджетный дефицит в размере 245 млрд риалов, или $65 млрд, что равно 4,9% ВВП. Ожидается, что ненефтяной сектор вырастет на 2,3%.

На 2027 год Саудовская Аравия прогнозирует восстановление экономики на 10,9%, главным образом благодаря наращиванию нефтедобычи, и сокращение дефицита до 191 млрд риалов ($51 млрд). Ожидается, что государственные расходы сократятся на 44 млрд риалов, тогда как доходы вырастут лишь на 11 млрд риалов. Согласно прогнозу, государственный долг увеличится с 1,73 трлн риалов в этом году до 1,92 трлн риалов в 2027 году.

OilPrice также отмечает, что атаки хуситов продолжают угрожать инфраструктуре, а строительство дополнительных мощностей для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива не должно начаться раньше 2028 года.

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