Гражданская оборона Саудовской Аравии 24 октября заявила, что опасность миновала в четырех районах королевства. Ранее для этих территорий распространялись предупреждения о потенциальной угрозе.

Районы, где опасность миновала

Отбой опасности касается губернаторств Джидда, Таиф и Янбу, а также провинции Мекка. Служба опубликовала соответствующие заявления в социальной сети X, отдельно указав эти четыре территории. Сообщает Anadolu Agency.

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Призыв Гражданской обороны

Гражданская оборона призвала жителей этих районов соблюдать ее инструкции и избегать скоплений людей и съемки. Этот призыв касался территорий, в отношении которых ранее поступали предупреждения. Гражданская оборона не уточнила в своих заявлениях, что именно стало причиной предупреждения.

Предупреждения прозвучали на фоне эскалации боевых действий между Саудовской Аравией и йеменской группировкой хуситов. Агентство отмечает, что среди атак, направленных против королевства, были ракетные удары и атаки беспилотниками.

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