Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил единый закон о защите прав потребителей, объединяющий правила отношений между покупателями и бизнесом. Нарушителям могут грозить штрафы до 8 млн саудовских риалов, или $2,1 млн, а также лишение свободы на срок до двух лет, сообщает Asharq Al-Awsat.

Закон распространяется на товары и услуги и должен внедряться при участии более 20 государственных органов. Он предусматривает защиту от небезопасной, дефектной или не соответствующей требованиям продукции и услуг, право на возмещение ущерба и упрощенные механизмы разрешения споров.

Запрет вводящих в заблуждение практик

Новые нормы направлены против коммерческих практик, которые могут несправедливо влиять на решения покупателей. В частности, закон запрещает фальшивые отзывы, манипуляции с комментариями потребителей, скрытую рекламу и продвижение товаров, которых фактически нет в продаже. Также запрещены ложные заявления об ограниченном количестве товара и дополнительные сборы за использование определенного способа оплаты.

Во время кризисов, пандемий или других исключительных обстоятельств органы власти с разрешения Кабинета министров смогут устанавливать цены, ограничивать торговую наценку или требовать предварительного разрешения на повышение цен.

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Гарантии и рассмотрение жалоб

Для договоров, заключенных вне помещений компаний, будут действовать гарантии, аналогичные правилам электронной торговли. Потребители смогут отказаться от такого договора без объяснения причин в течение семи дней при установленных условиях. Компании обязаны раскрывать свои данные, контакты и способы оплаты, а поставщики услуг — информировать клиентов о ремонтных работах, их продолжительности и стоимости.

Минимальная гарантия на новые товары составит два года, а на услуги и бывшие в употреблении товары — один год. Закон также предусматривает отдельную защиту детей, пожилых людей и людей с инвалидностью и ограничивает рекламу, которая может нанести вред здоровью или безопасности детей.

Среди возможных мер воздействия — требование устранить нарушения, приостановление товаров, услуг или договорных положений, блокировка сайтов-нарушителей, изъятие не соответствующей требованиям продукции и предупреждения для потребителей. Закон вступит в силу через 180 дней после публикации в официальном вестнике и заменит законы о борьбе с коммерческим мошенничеством, электронной торговле и коммерческих данных.

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