В турецкой Анталье Der Spiegel сообщил о споре вокруг работы Мирового климатического совета IPCC. По оценке издания, Саудовская Аравия и Индия препятствуют работе совета, что может поставить под угрозу дальнейшую работу его авторов.

Оценка Der Spiegel

Der Spiegel характеризует действия двух стран как саботаж и указывает, что за ними, по мнению издания, стоит расчет. В публикации говорится о возможных последствиях этого спора для подготовки мирового климатического доклада IPCC.

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Риск задержки доклада

Авторы этого совета, по информации издания, работают на волонтерских началах, то есть без оплаты за свою работу. Как пишет Der Spiegel, уже через несколько недель они могут оказаться неспособными продолжать работу.

В таком случае мировой климатический доклад IPCC может выйти с опозданием. Издание связывает возможную задержку публикации с риском утраты авторами возможности продолжать работу над ним.

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