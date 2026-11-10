В Саудовской Аравии через платформу Sakani с начала 2026 года до конца октября стали доступны более 15 тысяч земельных участков для жилищного строительства. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Министерство муниципалитетов и жилищного хозяйства страны. Одновременно частные девелоперы запустили дополнительные проекты.

Проекты в Эр-Рияде

Девелопер Arada объявил о выходе на саудовский рынок через партнерство с местной компанией XTOPIA. Партнерство имеет портфель земельных и девелоперских возможностей на 50 млрд саудовских риалов, или $13,3 млрд.

Первым проектом партнеров должна стать жилая застройка в районе Аль-Рималь в Эр-Рияде стоимостью 14 млрд риалов. Муниципалитет региона Эр-Рияд, министерство и Национальный центр приватизации и государственно-частного партнерства также объявили о старте этапов выражения заинтересованности, предварительной квалификации и подачи предложений для проекта инвестирования в муниципальный земельный участок на севере столицы.

Этот проект предусматривает 50-летнее партнерство с частным сектором и должен стать первым для муниципалитета в модели совместного инвестирования. Специалисты по недвижимости считают, что длительный срок инвестиций может побудить застройщиков повышать качество строительства и услуг, улучшать экономическую целесообразность проектов и увеличивать предложение в одном из самых дорогих районов Эр-Рияда.

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Баланс на рынке жилья

Вывод на рынок новых жилых участков является частью курса на балансирование рынка недвижимости, определенного наследным принцем и премьер-министром Мухаммедом бин Салманом. Стратегия предусматривает расширение предложения земли, чтобы предоставить гражданам больше вариантов для строительства и приобретения жилья.

Источник отмечает, что дополнительные участки в городах и провинциях с растущим спросом могут в среднесрочной перспективе ослабить давление на цены на землю, если их расположение и размеры будут соответствовать потребностям рынка.

Девелопер Ахмед Омар Басудан заявил, что главная задача состоит не только в увеличении количества участков и жилых объектов, но и в обеспечении доступных для покупателей цен, надлежащей инфраструктуры и контроля затрат на застройку. По его словам, баланс на рынке зависит от того, соответствует ли жилье потребностям покупателей по цене, расположению и качеству.

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