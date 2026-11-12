Саудовская Аравия заявила, что её силы противовоздушной обороны в среду перехватили ракеты и беспилотники, запущенные хуситами в направлении Эр-Рияда, Мекки и других регионов страны. Как сообщает Cyprus Mail, коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении трёх крылатых ракет, направлявшихся в регион Эр-Рияда, двух дронов, нацеленных на Мекку и южные районы, а также ещё двух ракет, направленных на запад.

Отрицание хуситов

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари отрицал, что группировка нацеливала беспилотник на Мекку. По его словам, целями операций хуситов являются нефтяные объекты и военные базы.

Сари также заявил об атаке на насосную станцию в саудовском Янбу — важном нефтяном узле, который позволяет экспортировать нефть в обход перекрытого Ормузского пролива. Саудовская сторона не подтвердила это заявление.

Дальнейшие атаки

Позднее в тот же день саудовская гражданская оборона объявила предупреждение о возможной опасности в Таифе, Янбу и Хамис-Мушайте. Позднее государственное телевидение сообщило, что опасность миновала.

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По данным коалиции, это был второй день подряд, когда саудовская ПВО перехватывала ракеты хуситов, запущенные в направлении Эр-Рияда. Во вторник, по её информации, были сбиты одна баллистическая и одна крылатая ракеты.

Хуситы, контролирующие большинство густонаселённых районов Йемена, в последние дни усилили атаки на саудовскую столицу, объясняя это ответом на саудовские удары в Йемене. В воскресенье атака хуситов повредила административное здание Aramco в финансовом районе Эр-Рияда.

В прошлом месяце нападение на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде унесло жизни 13 человек, ещё более 300 получили ранения. Боевые действия усилились с сентября, когда хуситы продвинулись к проливу Баб-эль-Мандеб у южного входа в Красное море.

С тех пор группировка активизировала удары по саудовским аэропортам, портам и нефтяным объектам, тогда как Саудовская Аравия нарастила авиаудары по целям хуситов в Йемене.

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