Саудовская Аравия с 1 января 2027 года введет внутренний минимальный дополнительный налог для компаний, входящих в международные группы. Решение объявило Управление закята, налогов и таможенных сборов королевства.

Кого коснется налог

Новый механизм будет применяться к компаниям с годовым доходом не менее 750 млн евро, или 3,08 млрд саудовских риялов. Такой уровень дохода компании должны фиксировать как минимум в двух из четырех финансовых лет, предшествующих году применения налога.

Как сообщает The National, налог не будет распространяться на сугубо внутренние компании, которые не имеют филиалов за пределами Саудовской Аравии и не входят в международную группу, подпадающую под новые правила.

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Минимальная ставка 15%

Дополнительный налог будет взиматься, если эффективная ставка налогообложения прибыли компании окажется ниже глобального минимума в 15%. Речь идет именно об эффективной ставке налога на прибыль, а не о налоге на весь доход компании.

Пороговая ставка установлена в рамках двухкомпонентной программы налоговой реформы, согласованной государствами-членами Организации экономического сотрудничества и развития в 2021 году. Ее цель — обеспечить уплату крупными транснациональными компаниями минимального 15-процентного налога на прибыль в каждой стране их деятельности. В Объединенных Арабских Эмиратах аналогичный дополнительный налог действует с 2025 года.

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