Саудовская Аравия введет выплаты по 500 риялов — The National

В Саудовской Аравии объявили пакет мер для смягчения последствий повышения тарифов на электроэнергию и воду, запланированного на 1 января. Он предусматривает ежемесячную финансовую помощь отдельным работникам, пенсионерам и домохозяйствам, имеющим право на выплаты по программе социального обеспечения.

Ежемесячная помощь

По данным Саудовского агентства печати, меры начнут действовать до изменения тарифов. Король Салман распорядился выплачивать по 500 саудовских риялов, или около 133 долларов, гражданским и военным работникам, пенсионерам и соответствующим домохозяйствам. Решение приняли после предложения наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Выплаты также будут распространяться на некоторых родственников умерших лиц, охваченных системой социального страхования, сообщает The National.

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Требования для частного сектора

Пакет также предусматривает повышение минимальной месячной зарплаты для граждан Саудовской Аравии, работающих в частном секторе. Речь идет о пороге оплаты труда, при котором работник засчитывается как полноценный в квоты по трудоустройству саудовцев в рамках программы Nitaqat.

Через шесть месяцев после начала внедрения изменений этот показатель вырастет до 5 тысяч риялов в месяц. Через 12 месяцев после вступления в силу первого повышения он составит 6 тысяч риялов. Меры призваны смягчить влияние новых коммунальных тарифов, поддержать уровень оплаты труда и долгосрочную занятость граждан страны в частном секторе.

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