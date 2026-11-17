Саудовская Аравия заменила командующего Объединёнными силами, которые координируют операции коалиции против хуситов в Йемене. Король Салман указом назначил начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Файяда бин Хамеда ар-Рувайли на эту должность в дополнение к его нынешним обязанностям. Об этом сообщает The National.

Новое назначение

Предыдущий командующий Объединёнными силами генерал-лейтенант Фахад бин Хамад Аль-Салман станет советником министра обороны Саудовской Аравии. По данным Министерства обороны, король принял кадровые решения по рекомендации министра обороны принца Халида бин Салмана.

Аль-Салман руководил операциями коалиции во главе с Саудовской Аравией против хуситов, которых в материале называют союзниками Ирана. В последние недели Саудовская Аравия подвергалась ракетным и дроновым атакам хуситов.

Боевые действия в Йемене

В понедельник саудовская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила два беспилотника, запущенных хуситами над регионами Мекки и Эр-Рияда, заявила коалиция. По данным издания, хуситы усилили ракетные и дроновые атаки на Саудовскую Аравию. Удары были направлены, в частности, на крупные аэропорты и энергетические объекты.

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После того как конфликт США и Ирана этим летом вновь разжёг гражданскую войну в Йемене, хуситы захватили значительные территории у международно признанного правительства страны. До этого война с 2022 года в значительной мере находилась в неактивной фазе.

Хуситы захватили территории вдоль побережья Красного моря и вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, а также взяли в осаду правительственные силы в Таизе. В прошлом месяце поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы отбили ключевые позиции вокруг пролива, включая Дубаб, но не вытеснили хуситов из района полностью и не вернули прибрежный город Моха.

В воскресенье силы Южного Йемена, воюющие на стороне международно признанного правительства, оставили позиции возле Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы защищать Аден. Пятеро йеменских военных сообщили, что в понедельник хуситы продвинулись к прибрежному району Хор-Омайра, примерно в 100 км к западу от Адена, и находились в 25 км от правительственных позиций на побережье.

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