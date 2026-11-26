В Саудовской Аравии коалиция во главе с Эр-Риядом заявила о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, запущенных в направлении столицы Эр-Рияда. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики.

По словам аль-Малики, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили обе ракеты. Представитель опубликовал заявление в социальной сети X. Коалиция утверждает, что ракеты были запущены йеменской группировкой хуситов. Данных о возможных жертвах или повреждениях он не привел.

Предыдущие атаки

В среду коалиция также заявила, что сбила беспилотник хуситов возле Исламского порта Джидды, а позднее уничтожила крылатую ракету, запущенную в направлении запада Саудовской Аравии. По ее данным, еще один снаряд попал в порт Джизан на юго-западе страны, причинив незначительные повреждения, но не приведя к ранениям среди гражданских.

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Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на порты Джидды и Джизана. Они заявили, что действовали в ответ на удары коалиции по порту Аль-Худайда на западе Йемена, но не уточнили, какое именно оружие использовали.

Контекст конфликта

Инциденты происходят на фоне усиления ракетных и дроновых атак хуситов на Саудовскую Аравию, в частности на аэропорты, энергетические и другие гражданские и экономические объекты. Саудовская Аравия с марта 2015 года возглавляет военную коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие части страны. Новое обострение между правительственными силами и хуситами началось в июле после срыва перемирия, достигнутого в 2022 году.

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