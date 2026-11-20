Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, которую йеменское движение хуситов запустило в направлении южного региона королевства. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Предупреждение для нескольких городов

Гражданская оборона Саудовской Аравии также сообщила о перехвате беспилотников в южном регионе. Власти объявили раннее предупреждение для нескольких районов, в том числе городов Джизан, Абха и Хамис-Мушайт, а позднее заявили, что опасность миновала.

Южные районы Саудовской Аравии, граничащие с Йеменом, неоднократно становились целями ракетных и дроновых атак хуситов. Среди объектов, на которые направлялись атаки, — военные объекты, аэропорты и энергетическая инфраструктура.

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Сообщения об ударах по Сане

Телеканал Al-Masirah, который контролируют хуситы, сообщил о саудовских авиаударах по столице Йемена Сане. Саудовская Аравия сразу не комментировала эти сообщения.

Новые атаки произошли менее чем через сутки после того, как в четверг во время атаки хуситов был поражен самый высокий небоскреб Эр-Рияда — штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии. Джизан расположен на побережье Красного моря, там находится нефтеперерабатывающий завод Aramco мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. В Хамис-Мушайте размещена авиабаза имени короля Халида, которую хуситы неоднократно называли целью своих ракетных и дроновых ударов.

Атаки между Саудовской Аравией и хуситами возобновились в июле после периода относительного затишья, наступившего после перемирия 2022 года. Саудовская Аравия вмешалась в войну в Йемене в 2015 году, поддержав международно признанное правительство в противостоянии с хуситами, которые захватили Сану в 2014 году и контролируют значительную часть севера страны.

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