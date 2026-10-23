Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами в направлении Наджрана на юго-западе Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом. Сразу после инцидента о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Заявление коалиции

Как сообщает Anadolu Agency, представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил в соцсети X, что ракету перехватили и уничтожили после ее запуска в направлении Наджрана.

Отдельно коалиция отвергла утверждения хуситов о якобы саудовских угрозах наносить удары по племенным и гражданским собраниям в Йемене. Там назвали такие заявления безосновательными и сфабрикованными, а также обвинили хуситов в попытках ввести общественность в заблуждение и вовлечь йеменские племена в свои конфликты.

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Заявления хуситов

Ранее в тот же день военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка в течение предыдущих 48 часов осуществила четыре ракетные и дроновые атаки по целям в Саудовской Аравии. Среди названных им целей были объекты в Эр-Рияде, Даммаме, Янбу и Абхе.

По данным агентства, с июля между хуситами и коалицией, поддерживающей международно признанное правительство Йемена, вновь усилилось военное противостояние. Саудовская Аравия с марта 2015 года возглавляет коалицию, поддерживающую правительство Йемена в войне против хуситов.

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