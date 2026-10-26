В Саудовской Аравии возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила, что 26 октября 2026 года перехватила баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами. Группировка до этого заявила о новой атаке на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

Заявление коалиции

О перехвате ракеты сообщила коалиция, пишет The Hindu. Издание не приводит подробностей о месте перехвата ракеты или возможных последствиях ее запуска. The Hindu характеризует хуситов как группировку, которую поддерживает Иран.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Взрывы в Эр-Рияде

Операция произошла на следующий день после взрывов в саудовской столице. Власти разослали жителям Эр-Рияда текстовые сообщения с предупреждением о враждебной воздушной угрозе, направленной против города.

Хуситы ранее осуществляли серии ударов по Международному аэропорту имени короля Халида. Среди них была атака в этом месяце, в результате которой, по данным источника, погибли 13 человек, а более 300 получили ранения.

Читай нас в