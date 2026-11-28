Саудовская коалиция заявила, что перехватила крылатую ракету, которую хуситы запустили из Йемена в направлении столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Перед этим служба гражданской обороны Саудовской Аравии предупреждала о возможной опасности в районе Аль-Хардж и в Восточной провинции страны. Позднее для обоих районов был объявлен отбой тревоги.

Предыдущие ракетные пуски

В The Jerusalem Post отмечают, что саудовские силы уже неоднократно перехватывали ракеты, запущенные хуситами, на фоне усиления напряженности между сторонами. В частности, 21 ноября коалиция сообщала о перехвате трех баллистических ракет, выпущенных из Йемена.

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Атака на завод в Джизане

Нынешний перехват произошел после удара воздушным объектом по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джизане. В результате атаки погиб работник из Непала, еще несколько человек получили ранения.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что предприятие временно приостановило работу. Ведомство не назвало ответственных за удар, в то время как коалиция во главе с Саудовской Аравией возложила ответственность на хуситов.

Удар по заводу произошел после саудовских авиаударов по группировке в трех йеменских губернаторствах. Хуситы заявили, что удары были направлены на аэропорт Ходейды, тогда как Саудовская Аравия ранее призвала жителей города покинуть район морского порта. В тот же день беспилотник хуситов поразил самый высокий небоскреб Эр-Рияда, в результате чего по меньшей мере 11 человек получили ранения.

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