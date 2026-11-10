Саудовская коалиция заявила, что ее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении Саудовской Аравии. Как сообщает Anadolu Agency, баллистическая и крылатая ракеты были запущены в направлении столицы страны Эр-Рияда, еще одна баллистическая ракета — в направлении юга королевства.

Заявление представителя коалиции

О перехвате ракет сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики в социальной сети X. По его словам, средства ПВО уничтожили все три ракеты.

В понедельник аль-Малики также заявил, что силы коалиции уничтожили в йеменской столице Сане три объекта хуситов. По его утверждению, на этих объектах производили компоненты баллистических ракет, твердое топливо и электронные системы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инцидент на нефтепроводе

В тот же день на нефтепроводе Восток—Запад в западном регионе Медины произошел небольшой пожар после атаки. Представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, а работа трубопровода не была затронута. Кто совершил атаку, чиновник не уточнил.

Хуситы и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая международно признанное правительство Йемена, продолжают боевые действия.

Читай нас в