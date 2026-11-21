Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении трех баллистических ракет, которые йеменские хуситы выпустили в направлении Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Это была вторая атака на саудовскую столицу за несколько дней, сообщает Jerusalem Post.

След в небе над Эр-Риядом

Свидетель Reuters увидел над Эр-Риядом объект, пролетевший по небу незадолго до громкого звука. По его словам, в небе остался дымовой след.

В четверг атака хуситов повредила башню Public Investment Fund — штаб-квартиру суверенного фонда Саудовской Аравии и самый высокий небоскреб Эр-Рияда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Удары по обе стороны границы

Новый запуск ракет произошел после усиления трансграничных ударов в пятницу. Саудовская коалиция сообщала, что нанесла удар по порту Ходейда на Красном море, а также проводила операции против ракетных и беспилотных возможностей хуситов в столице Йемена Сане.

Хуситы, со своей стороны, угрожали наносить удары по саудовским портам на Красном море и призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Они также заявили об атаках на электростанцию и порт на юге страны.

Саудовская Аравия более десяти лет поддерживает международно признанное правительство Йемена в войне против хуситов. По данным издания, после застоя в боевых действиях в 2022 году конфликт вновь обострился в июле.

Читай нас в