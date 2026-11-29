Саудовская коалиция заявила об уничтожении 16 военных целей группировки хуситов в Йемене. Операция, по ее словам, была проведена в ответ на попытку атаки на запад Саудовской Аравии, сообщает Anadolu Agency.

Цели в трех провинциях

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что удары были направлены на объекты в провинциях Сана, Саада и Амран. Среди целей, по его словам, был штаб в Сааде, который использовали лидеры хуситов. Коалиция обвинила этих лидеров в причастности к нападениям на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры.

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Заявления сторон

Ранее в воскресенье коалиция сообщила о перехвате и уничтожении трех крылатых ракет хуситов и беспилотника на западе Саудовской Аравии. Она также заявила об уничтожении 24 целей хуситов в Йемене, в том числе пяти объектов в порту Рас-Иса в провинции Ходейда.

Хуситы со своей стороны заявили о проведении пяти операций против военных и экономических объектов в Саудовской Аравии, в частности газовых объектов и порта Джидда. Саудовская коалиция поддерживает правительственные силы Йемена в борьбе с хуситами с марта 2015 года.

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